Quasi 25 milioni sul piatto e ancora un anno di contratto col City | le prospettive inglesi di Pep

Un tecnico spagnolo ha ancora un anno di contratto con un club inglese, con un tesoretto di quasi 25 milioni di euro in palio. Attualmente, il suo focus è sulla fase conclusiva del campionato di Premier League, prima di decidere se rimanere o meno nel ruolo. La stagione si avvicina alla sua conclusione e le decisioni future sono ancora da definire, con molte voci che circolano sul suo eventuale proseguimento.

Cosa farà Pep Guardiola la prossima stagione? L’Italia lo sogna come prossimo ct, il Manchester City lo aspetta per capire insieme cosa fare di quel contratto fino a giugno 2027 prolungato nella scorsa stagione. La testa di Pep per ora è solo sulla volata che può portarlo a vincere la Premier League per la 7ª volta nelle sue 10 stagioni a Manchester, magari con l’aggiunta della FA Cup, di cui domani si gioca le semifinali. Poi, entro la fine di maggio, arriverà a una decisione. Una di cui l’Italia spera di fare parte. La cosa certa è il contratto che lega Guardiola al City anche per la prossima stagione. Qualsiasi scelta futura di Pep dovrà tenere conto di quello.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Quasi 25 milioni sul piatto e ancora un anno di contratto col City: le prospettive inglesi di Pep Luxe à prix cassé : Pourquoi les centres de déstockage font fortune Notizie correlate Rodri a sorpresa: «Mi resta un anno di contratto col City, un mio futuro al Real Madrid? Non si può…»Rodri a sorpresa: «Mi resta un anno di contratto col City, un mio futuro al Real Madrid? Non si può…» Mercato Inter, la pista Diaby è pronta a... Ancora atti di autolesionismo di Pep Guardiola: rispuntano graffi in testa dopo Arsenal-CityLa tensione massima ha ancora una volta fatto perdere il controllo delle proprie pulsioni a Pep Guardiola, che durante la finale di Coppa di Lega... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Aeroporto, il bilancio positivo. L’utile sfiora i 25 milioni di euro; Morbillo: nei conflitti casi in aumento di oltre il 25%; Maxi truffa da 1,2 milioni di euro ai danni di Amazon, chieste condanne per quasi 25 anni; Taranto, 25 milioni di euro per il nuovo ponte girevole: il progetto. Il Mezzogiorno punta sull’agrivoltaico: un piano da quasi 320 milioniSei nuovi impianti distribuiti tra Puglia, Sardegna e Campania, e cioè due sistemi di accumulo energetico a batteria (BESS) e quattro impianti agrivoltaici, per una capacità complessiva di circa 328 ... ilmattino.it Messico, quasi 100 milioni a settimana di sussidi sui carburantiSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it Un'altra parola chiave, antica, bellissima, quasi onomatopeica è Kum. "Thalita Kum" sono le parole - facebook.com facebook Il 25 aprile sembrerà quasi giugno. Ma non fatevi ingannare: è ancora primavera. Nel weekend l’anticiclone porterà sole diffuso e temperature localmente vicine ai 25-26 °C, soprattutto al Centro-Nord e nelle aree interne. È il classico momento in cui molti pen x.com