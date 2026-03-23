Ancora atti di autolesionismo di Pep Guardiola | rispuntano graffi in testa dopo Arsenal-City

La tensione massima ha ancora una volta fatto perdere il controllo delle proprie pulsioni a Pep Guardiola, che durante la finale di Coppa di Lega vinta dal Manchester City sull'Arsenal si è procurato da solo dei vistosi graffi sulla testa. Non è la prima volta che accade. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tutto quello che riguarda Pep Guardiola

Guardiola non fa allenare i giocatori prima del ritorno di Champions: l’insolita preparazione del CityGuardiola ha concesso un giorno di riposo ai giocatori alla vigilia della partita contro il Real Madrid: Oggi gli allenamenti non ci servono a molto ... fanpage.it

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