Quarto Grado torna questa sera, venerdì 17 aprile, con una nuova puntata dedicata al caso delle donne avvelenate a Campobasso. I conduttori Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero affrontano i dettagli dell'indagine e gli sviluppi più recenti sulla vicenda. Il programma, in onda sulla prima serata di Rete 4, si concentra sugli aspetti giudiziari e sulle testimonianze raccolte durante le indagini.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano questa sera, venerdì 17 aprile, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di cronaca nera della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 17 aprile 2026. Al centro della puntata, il giallo delle avvelenate di Campobasso: il padre e marito, Gianni Di Vita, è risultato negativo alla ricina e la Questura ha sentito cinque compaesani come persone informate sui fatti. A seguire, Quarto Grado torna a parlare anche di Garlasco, con l’analisi del profilo psicologico di Andrea Sempio tracciata dagli investigatori. Infine, focus su Pamela Genini, con la presenza in studio dell’amico Francesco Dolci, e le ultime novità sul caso di Pierina Paganelli, dopo le udienze in cui è stato ascoltato l’unico indagato, Louis Dassilva.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Quarto Grado, focus sul giallo delle avvelenate di Campobasso

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