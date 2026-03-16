Diminuisce il divario tra Sinner e Alcaraz nel ranking ATP Quanti punti può guadagnare a Miami

Nel ranking ATP, Jannik Sinner riduce il divario con Carlos Alcaraz con l’attenzione rivolta ai punti che può conquistare a Miami. La classifica viene aggiornata e mostra le posizioni di entrambi i tennisti, mentre si attende il risultato del torneo per capire quanto può ancora migliorare la propria posizione. La competizione prosegue con l’obiettivo di accumulare punti e salire in classifica.

Jannik Sinner accorcia le distanze nei confronti di Carlos Alcaraz nel nuovo aggiornamento della classifica mondiale. Lo spagnolo guida sempre le fila del ranking ATP, ma con un margine inferiore rispetto all’ultimo update. L’uscita di scena in semifinal a Indian Wells di Carlitos e la conquista del titolo del pusterese in California hanno portato a un decremento di 1000 punti nel gap. Alcaraz, comunque, conserva un margine ancora ampio, ovvero 2150 punti. E in vista del prossimo Masters1000 di Miami quale sarà la situazione? Contrariamente all’evento californiano, l’iberico non avrà una scadenza significativa da gestire. Sì, perché nel 2025 Alcaraz incappò in una sorprendente sconfitta all’esordio (2° turno) contro il belga David Goffin. 🔗 Leggi su Oasport.it

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