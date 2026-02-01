Le note di Rtc Il viaggio sonoro nel Novecento

La musica ha segnato la vita dell’uomo fin dall’alba dei tempi. Dal buio delle origini, ha accompagnato riti e celebrazioni, diventando parte integrante di ogni cultura. Ora, su Rete Toscana Classica, si può riscoprire il viaggio sonoro nel Novecento, un percorso tra suoni e melodie che hanno segnato un’epoca.

Fin dal buio ancestrale la musica ha sempre accompagnato le cerimonie rituali. Merita ascoltare su Rete Toscana Classica (Fm 93.300 - canale 720 digitale terrestre) oggi alle 12.55 La prima notte di Walpurga del 1833 da Goethe, cantata per coro e voci soliste di Mendelssohn: rituale pagano che si amalgama con usanze cristiane per celebrare l'arrivo della primavera. Per chi ama la musica spagnola ecco un recital della "gran signora" del pianoforte iberico Alicia de Larrocha: Malaguena di Albeniz e danze di De Falla (alle 22.26). Domani si conclude il ciclo dedicato a Mahler, introdotto da Quirino Principe (alle 18,40) con la Sinfonia n.

