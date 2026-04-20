Jannik Sinner si prepara a tornare in campo a Madrid, dopo aver trascorso alcuni giorni a Montecarlo. La data esatta della sua partita non è ancora stata comunicata, ma si conoscono due possibili date di gioco e l’avversario sarà annunciato tra pochi giorni. La scelta di partecipare al torneo spagnolo segna un passo importante nel suo calendario stagionale.

Alla fine Jannik Sinner ha scelto di essere a Madrid (Spagna), lasciandosi alle spalle qualche giorno di pausa tra le strade di Montecarlo e tornando a concentrarsi sull’obiettivo. Dopo la lunga cavalcata tra Stati Uniti e Principato, serviva rifiatare; ora, però, è tempo di riaccendere i motori in vista del Madrid Open. Alla Caja Mágica l’azzurro ha già iniziato a prendere confidenza con una terra rossa particolare, più veloce e insidiosa rispetto ad altre tappe del circuito. Le prime sessioni di allenamento vanno proprio in questa direzione: trovare ritmo e adattamento in un contesto che, finora, non gli ha mai regalato più di un quarto di finale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gioca Sinner a Madrid? Le due ipotesi e avversario che si conoscerà tra qualche giorno

Notizie correlate

Quando gioca Sinner i quarti a Miami? Sera o notte: le due ipotesi molto diverse e l’avversarioJannik Sinner è approdato ai quarti di finale dell’ATP di Miami dopo aver sconfitto per 7-5, 7-6 (4) l’americano Alex Michelsen in un’ora e 42 minuti...

Quando gioca Sinner a Indian Wells? Due ipotesi per il debutto e l’avversarioIl tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells è a 96 giocatori: le 32 teste di serie, dunque, avranno un bye all’esordio,...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Jannik Sinner al Montecarlo Masters 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Sinner, quando gioca dopo Montecarlo: il calendario di Jannik; Sinner-Zverev, il 13° atto vale la finale: quando e dove vederla; Sinner quando gioca? Jannik a Madrid a caccia del record (e del possibile allungo su Alcaraz).

Quando gioca Sinner a Madrid? Le due ipotesi e avversario che si conoscerà tra qualche giornoAlla fine Jannik Sinner ha scelto di essere a Madrid (Spagna), lasciandosi alle spalle qualche giorno di pausa tra le strade di Montecarlo e tornando a ... oasport.it

Quando gioca Sinner a Madrid? Il possibile calendario di Jannik(Adnkronos) – Jannik Sinner ha sciolto le riserve. Il fuoriclasse azzurro giocherà anche il Masters 1000 di Madrid, che ... cremonaoggi.it

Jannik Sinner giocherà il Masters 1000 di Madrid per raggiungere un traguardo mai raggiunto prima Nessuno ha mai vinto cinque Masters 1000 consecutivi: ci riuscirà - facebook.com facebook

Boris Becker non ha dubbi, “mai visto un Sinner così” #Sinner #Tennis x.com