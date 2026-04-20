Quando gioca Sinner a Madrid? Le due ipotesi e avversario che si conoscerà tra qualche giorno

Da oasport.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo a Madrid, dopo aver trascorso alcuni giorni a Montecarlo. La data esatta della sua partita non è ancora stata comunicata, ma si conoscono due possibili date di gioco e l’avversario sarà annunciato tra pochi giorni. La scelta di partecipare al torneo spagnolo segna un passo importante nel suo calendario stagionale.

Alla fine Jannik Sinner ha scelto di essere a Madrid (Spagna), lasciandosi alle spalle qualche giorno di pausa tra le strade di Montecarlo e tornando a concentrarsi sull’obiettivo. Dopo la lunga cavalcata tra Stati Uniti e Principato, serviva rifiatare; ora, però, è tempo di riaccendere i motori in vista del Madrid Open. Alla Caja Mágica l’azzurro ha già iniziato a prendere confidenza con una terra rossa particolare, più veloce e insidiosa rispetto ad altre tappe del circuito. Le prime sessioni di allenamento vanno proprio in questa direzione: trovare ritmo e adattamento in un contesto che, finora, non gli ha mai regalato più di un quarto di finale.🔗 Leggi su Oasport.it

quando gioca sinner a madrid le due ipotesi e avversario che si conoscer224 tra qualche giorno
© Oasport.it - Quando gioca Sinner a Madrid? Le due ipotesi e avversario che si conoscerà tra qualche giorno

Notizie correlate

Quando gioca Sinner i quarti a Miami? Sera o notte: le due ipotesi molto diverse e l’avversarioJannik Sinner è approdato ai quarti di finale dell’ATP di Miami dopo aver sconfitto per 7-5, 7-6 (4) l’americano Alex Michelsen in un’ora e 42 minuti...

Quando gioca Sinner a Indian Wells? Due ipotesi per il debutto e l’avversarioIl tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells è a 96 giocatori: le 32 teste di serie, dunque, avranno un bye all’esordio,...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Jannik Sinner al Montecarlo Masters 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Sinner, quando gioca dopo Montecarlo: il calendario di Jannik; Sinner-Zverev, il 13° atto vale la finale: quando e dove vederla; Sinner quando gioca? Jannik a Madrid a caccia del record (e del possibile allungo su Alcaraz).

quando gioca sinner aQuando gioca Sinner a Madrid? Le due ipotesi e avversario che si conoscerà tra qualche giornoAlla fine Jannik Sinner ha scelto di essere a Madrid (Spagna), lasciandosi alle spalle qualche giorno di pausa tra le strade di Montecarlo e tornando a ... oasport.it

quando gioca sinner aQuando gioca Sinner a Madrid? Il possibile calendario di Jannik(Adnkronos) – Jannik Sinner ha sciolto le riserve. Il fuoriclasse azzurro giocherà anche il Masters 1000 di Madrid, che ... cremonaoggi.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.