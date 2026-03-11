Non morirò così il podcast sulla violenza domestica nato dalla storia di una donna accolta nel Novarese

Da una donna che ha subito oltre trent’anni di violenze domestiche nasce il podcast “Non morirò così”, disponibile dal 8 marzo sulle principali piattaforme di streaming. Il progetto si basa sul suo racconto personale, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza nel Novarese. La produzione si rivolge a chi vuole ascoltare una testimonianza autentica di violenza e resistenza.

Dal racconto personale di una sopravvissuta a oltre trent’anni di violenze domestiche nasce “Non morirò così”, un podcast di giornalismo narrativo disponibile dall’8 marzo sulle principali piattaforme di streaming. Il progetto, prodotto da Chora Media e promosso dal progetto “Libere di volare” con il sostegno di Fondazione Cariplo, intreccia testimonianza diretta e analisi per provare a raccontare in modo più approfondito un fenomeno spesso ridotto alla cronaca nera. Al centro della storia c’è Sofia (nome di fantasia), una donna che nel 2022 è stata accolta in una struttura protetta in provincia di Novara dopo essere uscita da una relazione segnata da violenze psicologiche, fisiche, sessuali ed economiche durate oltre trentacinque anni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Violenza sulle donne, il podcast Non morirò così, Sofia: «Ecco come mi sono salvata»

Quindicenne denuncia violenza domestica dopo anni di sofferenza: “Non volevo più vivere cosìUn ragazzo di quindici anni, ormai da tempo vittima di abusi fisici e psicologici, ha fugato di casa e chiamato la polizia per denunciare anni di...

La prospettiva maschile sulla violenza contro le donne | Conversations