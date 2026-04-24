Quando Aldo Moro scrisse | Non si può rinunciare al nucleare sicuro Senza energia si apre la via di una paurosa regressione

In occasione dei 70 anni del Giorno e a pochi giorni dal quarantesimo anniversario del disastro alla centrale nucleare, si ricorda una frase di Aldo Moro in cui sottolineava l’importanza dell’energia sicura per evitare una regressione. La citazione risale a un momento in cui il tema dell’energia nucleare era molto discusso. Il riferimento si inserisce in un contesto di commemorazione e analisi delle vicende legate al settore energetico.

In occasione dei 70 anni del Giorno e alla vigilia del quarantennale del disastro alla centrale nucleare di Chernobyl, il 26 aprile 1986, ripubblichiamo il testo che Aldo Moro scrisse per il Giorno il 4 ottobre del 1977, a seguito di alcuni incidenti nell’impianto di Jaslovské Bohunice, nell’allora Cecoslovacchia. L’intervento del leader della Dc si intitolava “Politica nucleare. Un atto di responsabilità”. Così veniva introdotto l’intervento di Aldo Moro sul quotidiano La crisi energetica impone la ricerca di nuove, o vecchie ma più sicure, fonti di approvvigionamento. Il dibattito sul nu­cleare, riacceso dopo un incidente in una centrale dell’allora Cecoslovacchia, coinvolge tecnici ed esperti, ma impatta sulle responsabilità della politica nella selezione delle giuste scelte da compiere.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quando Aldo Moro scrisse: “Non si può rinunciare al nucleare sicuro. Senza energia si apre la via di una paurosa regressione” Notizie correlate Scostamento di bilancio, Meloni apre: «Non si può escludere. Difesa? In questo momento la priorità è l?energia»AGIA NAPA (Cipro) Navigare in solitaria, fino a prevedere uno scostamento di bilancio per fronteggiare la crisi energetica usando la leva del deficit. Quando Aldo Moro fu rapitoRICORDO quel giorno, ero attorniato da mille gabbiani ed io – in mezzo a loro – seduto leggevo il giornale. Contenuti di approfondimento Si parla di: Moro e Pasolini, la memoria ritrovata. Francesco Pannofino: Ero in via Fani quando sequestrarono Aldo Moro/ Gli spari, poi un silenzio pesanteL'attore e doppiatore Francesco Pannofino assisté in prima persona al sequestro di Aldo Moro in via Fani nel 1978: il suo racconto Ospite questa sera nello studio di Tango per lo speciale dedicato ... ilsussidiario.net Moro e Pasolini, la memoria ritrovataFabrizio Gifuni allo Storchi con un dittico che intreccia l’universo profetico del poeta e le lettere dalla prigionia dello statista ... msn.com