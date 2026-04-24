Un giornalista dell'emittente televisiva è stato coinvolto in un procedimento legale legato a una sua inchiesta. La questione riguarda una presunta violazione di regole professionali, mentre l'ente che ha avviato il procedimento ha deciso di punire il giornalista per un'inchiesta che aveva svelato aspetti scomodi. Il cronista è riconosciuto per la sua serietà e rigorosità nel panorama giornalistico nazionale.

Giorgio Mottola, inviato della trasmissione Report, è uno dei cronisti più seri e rigorosi che si possano incontrare nel panorama giornalistico nazionale. Non fa sconti a nessuno e indaga a tutto campo alla ricerca dei buchi neri che inghiottono tanta parte della Costituzione, delle istituzioni, della Repubblica. A lui si debbono decine di inchieste su malaffare, mafie, collusioni, rigurgiti neofascisti. Da sempre è nel mirino di chi non vuole trasparenza, giustizia e verità. Adesso la Rai avrebbe deciso di non pagare la sua inchiesta sulle relazione tra Fratelli di Italia e il clan Senese, come testimoniano documenti, foto, intrecci, documenti, pubblicati da quei media che non vivono genuflessi davanti alla presidente e alla su corte, tra questi non pochi dirigenti della Rai.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quale regola avrebbe violato Mottola? Punire Report per un’inchiesta scomoda è paradossale

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