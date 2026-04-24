Ilaria Salis, eletta nel Parlamento europeo come rappresentante degli italiani, continua a essere coinvolta in polemiche legate alla sua attività di militante. Recentemente ha espresso opinioni forti su temi come pacificazione ed equiparazione, suscitando reazioni diverse. La sua posizione ha acceso un dibattito pubblico, specialmente in vista delle celebrazioni del 25 aprile. La sua presenza nel mondo politico e le sue dichiarazioni risultano al centro di molte discussioni.

Ilaria Salis continua a ricoprire il ruolo di militante, nonostante sia stata eletta nel Parlamento europeo come rappresentante degli italiani. Tutti. I toni che utilizza nelle sue comunicazioni non si discostano da quelli dei centri sociali, dei quali ha fatto parte fino all’arresto in Ungheria, senza il quale non sarebbe stata eletta al parlamento europeo. E con il solito tono ha annunciato la sua presenza nel corteo del 25 aprile di Milano, senza però specificare il quale corteo sarà, se in quello degli antagonisti o in quello ufficiale. “Il 25 aprile sarò in piazza a Milano per celebrare la ricorrenza più bella, e vedrete quanti saremo – altro che quattro gatti della Lega per la remigrazione”, ha scritto sui social.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Quale pacificazione, equiparazione e balle varie…”. Le provocazioni di Salis per il 25 aprile

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