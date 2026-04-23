Roma, 23 apr – Ogni anno, alla vigilia del 25 aprile, una parte della destra italiana torna a pronunciare una parola che vorrebbe insieme elevare il tono del dibattito e sottrarlo alla sua sostanza: pacificazione. È accaduto ancora una volta con Ignazio La Russa, che ha rivendicato la scelta compiuta da ministro della Difesa di rendere omaggio sia ai partigiani sia ai caduti della Repubblica Sociale, presentando quel gesto come espressione di rispetto umano e come passaggio doveroso di una possibile ricomposizione nazionale. È una postura che affonda le sue radici in una lunga traiettoria politico-culturale, passata anche per il discorso di...🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Il 25 aprile e l’illusione della “pacificazione”: ma per fortuna viviamo in un mondo in conflitto

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