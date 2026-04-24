Quadruplicamento della Sp40 Incontro sul tema al Pirellone | Al momento zero risorse

I sindaci di Lacchiarella e Carpiano hanno incontrato i rappresentanti della Regione Lombardia per discutere del possibile ampliamento della strada provinciale 40, che prevede un quadruplicamento del tracciato. Durante l’incontro, è stato confermato che al momento non sono state stanziate risorse per avviare i lavori. La questione riguarda principalmente il futuro intervento di modifica della viabilità e delle infrastrutture lungo la tratta interessata.

I sindaci di Lacchiarella e Carpiano hanno incontrato Regione Lombardia per discutere del possibile quadruplicamento della Sp 40. Al momento, si parla esclusivamente di ipotesi: non risultano finanziamenti né per la Tesm (tangenziale esterna sud Milano) né per la riqualificazione dell’arteria stradale. Ad oggi, esistono scenari programmatori allo studio, tra cui l’adeguamento della Sp 40 con interventi sulla viabilità senza pedaggio o la realizzazione della tangenziale che colleghi A1 e A7. Opzioni ancora in fase preliminare, prive di copertura economica e accordi operativi. Di conseguenza, la situazione della Binasca è destinata a rimanere critica per mesi, se non anni, come i disagi per cittadini e pendolari.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quadruplicamento della Sp40. Incontro sul tema al Pirellone: "Al momento zero risorse" Notizie correlate Salute e benessere: un incontro al Brn Village di Forlimpopoli sul tema della prevenzioneContinuano al Brn Restaurant & Bike Café le serate dedicate al benessere e alla cura della persona intitolate “SerateSalute”, in compagnia della... Sì della Camera a 8,7 miliardi per il super caccia. Costi triplicati, ecco le risorse (al momento) sul piattoDopo uno duro scontro politico tra maggioranza e opposizioni sui costi aggiuntivi connessi alla realizzazione del progetto del caccia di sesta...