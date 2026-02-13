Sì della Camera a 8,7 miliardi per il super caccia Costi triplicati ecco le risorse al momento sul piatto

La Camera approva un finanziamento di 8,7 miliardi di euro per il super caccia, dopo che i costi sono triplicati rispetto alle prime stime. La cifra copre sia la conclusione della prima fase del progetto, sia l’inizio della seconda, che richiede ulteriori risorse. Finora, le risorse disponibili sul tavolo sono di 16,6 miliardi di euro, necessari per portare avanti tutto il programma.

Dopo uno duro scontro politico tra maggioranza e opposizioni sui costi aggiuntivi connessi alla realizzazione del progetto del caccia di sesta generazione, giovedì 12 febbraio è infine giunto il via libera definitivo della commissione Affari esteri e difesa della Camera allo schema di decreto del ministero della Difesa di approvazione del programma pluriennale di AR n. SMD (sta per "Stato Maggiore della Difesa") 402025, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un «sistema di sistemi» di combattimento aereo di sesta generazione - Future Combat Air System (FCAS), caratterizzata da una piattaforma principale (core platform - GCAP ) e da sistemi cooperanti non pilotati (velivoli a pilotaggio remoto o adjuncts), da una marcata capacità multi-dominio, imperniata su tecnologie emergenti fortemente innovative, destinata al prospettico rinnovamento dei velivoli F2000 Eurofighter dell'Aeronautica militare.