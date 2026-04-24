Quadro elettrico con sorpresa in un condominio | interviene la polizia

Ieri pomeriggio, una vicenda legata a un quadro elettrico in un condominio ha portato all'intervento della polizia. Durante un controllo, gli agenti hanno notato un elemento sospetto collegato all'impianto e hanno deciso di intervenire. Nel corso delle operazioni, è stato arrestato un giovane di 23 anni residente nella zona, noto alle forze dell'ordine per precedenti penali, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Ieri pomeriggio la polizia ha tratto in arresto un 23enne di Acerra, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Gli agenti, nel transitare in via Vincenzo Gioberti ad Acerra, hanno notato un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa dal retro di un.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Quadro elettrico scopertoSotto i ripetitori in via Paparelli c’è questo quadro elettrico privo di sportello e dei contatori staccati dal pannello, se un bambino incuriosito... Re Carlo interviene sul caso Epstein: “Pronti a collaborare con la polizia”Dopo le dichiarazioni del principe William e di Kate, anche Re Carlo III rompe il silenzio sul caso Epstein, prendendo ufficialmente posizione sulla... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Regalo Gamer: Quadro Completo Assassin's Creed con Cornice Oak Shinsuke; Colpo fallito al Famila di Gambolò: i ladri messi in fuga dalle sirene dei carabinieri; Beautiful, anticipazioni di oggi 19 aprile: Hollis verso un destino drammatico al Giardino. Hashish nascosto nel quadro elettrico, il trucco dei pusher di Acerra: blitz con arrestocerra: sorpreso a cedere droga. Arrestato dalla Polizia di Stato. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti ... ilmediano.com Quadro elettrico a fuoco, il fumo invade il palazzo. Alba di paura in via di Scandicci, residenti evacuatiAttivato il protocollo di maxiemergenza. In 39, tra cui alcuni minori, sono stati portati via anche con le autoscale dei vigili del fuoco perché il portone dello stabile non si apriva. In 15, tra cui ... lanazione.it Mi aiutate per favore… questo è il nostro ingresso. Ho creato un quadretto “home “ per nascondere il quadro elettrico. C’è anche il termostato riscaldamenti e il citofono che non posso spostare. Mi piacerebbe creare una sorta d’ingresso. La porta però si apre v facebook