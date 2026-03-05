Quadro elettrico scoperto

Sotto i ripetitori in via Paparelli si trova un quadro elettrico scoperto senza sportello, con alcuni contatori staccati dal pannello. La struttura è facilmente accessibile e presenta un rischio per i passanti, specialmente per i bambini che potrebbero avvicinarsi. La mancanza di protezioni rende pericolosa la situazione e potrebbe causare incidenti. La presenza di questa installazione aperta è stata segnalata alle autorità competenti.

Sotto i ripetitori in via Paparelli c'è questo quadro elettrico privo di sportello e dei contatori staccati dal pannello, se un bambino incuriosito mette le mani ci rimane appiccicato.