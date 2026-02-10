Re Carlo interviene sul caso Epstein | Pronti a collaborare con la polizia
Re Carlo III si schiera sul caso Epstein, annunciando che la monarchia è pronta a collaborare con le forze dell’ordine. Dopo le dichiarazioni di William e Kate, anche il sovrano rompe il silenzio sulla questione che riguarda il fratello Andrea.
Re Carlo III rompe il silenzio sul caso Epstein, prendendo ufficialmente posizione sulla vicenda che coinvolge il fratello Andrea. In una nota diffusa da Buckingham Palace, il sovrano ha espresso la propria disponibilità a sostenere le autorità: "Il Re è pronto a collaborare con la polizia nella valutazione delle accuse contro l'ex principe Andrew". Nel comunicato si sottolinea inoltre la "profonda preoccupazione" del monarca di fronte alle nuove accuse emerse sul comportamento del fratello, indicato formalmente con il cognome Mountbatten-Windsor.
