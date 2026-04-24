Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, il presidente russo potrebbe partecipare al prossimo G20, in programma a dicembre nel resort di un politico americano a Miami. La presenza di Putin non è ancora confermata, ma si parla di una possibile sua comparsa all’evento, che si svolgerà nel noto resort Doral. La partecipazione del leader russo al vertice internazionale resta ancora incerta e dipende da sviluppi futuri.

Putin forse lo vedremo presto sul campo da golf del repubblicano americano: forse. Il presidente russo forse verrà fotografato al prossimo G20 a dicembre; si terrà presso il resort Doral di Miami, in Florida. È ovviamente di proprietà di Trump. Che gli Stati Uniti intendono invitare il presidente russo per l’incontro è indiscrezione trapelata qualche ora fa dalla Casa Bianca: “Se venisse, sarebbe probabilmente molto utile” ha detto Trump, anche se nessun invito è stato ancora spedito al Cremlino. Il presidente americano non è nemmeno sicuro di un’eventuale partecipazione dell’omologo russo, ma da Washington chiariscono anche che il tycoon “è stato chiaro sul fatto che la Russia è benvenuta a partecipare a tutte le riunioni del G20, mentre gli Stati Uniti si concentrano sulla realizzazione di un vertice di successo e produttivo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Putin potrebbe partecipare al G20 di dicembre nel resort di Trump in Florida: l’indiscrezione della Casa Bianca

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