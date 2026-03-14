Putin ha proposto di portare in Russia il materiale di uranio iraniano, suggerendo di gestirlo al suo interno. La proposta è stata avanzata in un contesto di tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele, con la Casa Bianca che ha risposto negativamente alla richiesta. La manovra rappresenta un elemento di confronto tra le parti coinvolte nelle delicate questioni nucleari e geopolitiche della regione.

La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele si gioca anche nelle pieghe più riservate della diplomazia. Nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione sulla telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, una conversazione che avrebbe toccato il punto più delicato dell’intero conflitto: il destino dell’ uranio arricchito iraniano. Secondo quanto rivelato dal sito americano Axios, il presidente russo avrebbe avanzato una proposta concreta per ridurre il rischio nucleare: trasferire in Russia le scorte di uranio attualmente detenute da Teheran. Un’idea che nelle intenzioni del Cremlino potrebbe diventare la base di un accordo per fermare l’escalation militare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Uranio iraniano, la mossa di Putin a Trump: “Portiamolo in Russia”. La Casa Bianca dice no

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