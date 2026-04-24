Durante la design week 2026, si terrà il progetto Overflow, promosso da un'azienda di abbigliamento e dal designer Alberto Bonato, conosciuto come Alvin. L'iniziativa coinvolge aspetti di arte, design e moda, mettendo in risalto l'esperienza come elemento centrale. La collaborazione tra i due soggetti si svilupperà attraverso un evento che presenterà un progetto condiviso, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

Arte, design e moda. Ma soprattutto esperienza. Questi, in estrema sintesi, io codici del progetto Overflow, che vede insieme Blauer e l’artista Alberto Bonato- in arte Alvin alla design week 2026. Un’installazione, composta dalla scultura Blauer Dripping Heart di circa 160 centimetri e dall’allestimento immersivo, che racconta un momento speciale come spiega in questa intervista l’artista Pop. Domanda: Ci racconti questa iniziativa? Risposta: Overflow è il momento in cui qualcosa non può più restare contenuto. È un eccesso vitale, una pressione interna che rompe la superficie. Il cuore che cola nasce da qui: non si dissolve, emerge. Si solleva dalla materia in cui è immerso, trasformando il peso in movimento.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Punti di Vista, Alvin

Born on Dec 13: The Story of Alvin C. York

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