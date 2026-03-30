Punti di vista | Giulia Schiavo

Tra le interpreti italiane emergenti della sua generazione, Giulia Schiavo si distingue per le sue collaborazioni con varie produzioni cinematografiche e televisive. Recentemente, è stata coinvolta in un procedimento legale riguardante una controversia contrattuale con una casa di produzione. La sua posizione è stata presentata in aula, e il processo si è protratto per diverse settimane, senza ancora una decisione definitiva.

Tra le interpreti italiane più interessanti della sua generazione, Giulia Schiavo (in apertura e nella gallery nelle immagini firmate Gioiele Vettraino) inizia a farsi notare nel 2018, grazie al ruolo di Alice in Skam Italia, remake della serie norvegese sulla vita dei giovani d’oggi, per poi esordire al cinema ne La partita di Francesco Carnesecchi. Oggi è protagonista sulle principali piattaforme di streaming con Creatives, la serie indipendente diretta da Davide Manganaro, che racconta le vicende e vicissitudini di un’agenzia di comunicazione sui generis. In questa intervista si racconta. Domanda. Cosa ti unisce d cosa ti distanzia dal personaggio di Erika in Creatives? Risposta. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Punti di vista: Giulia Schiavo Articoli correlati Michelangelo Vizzini e Giulia Schiavo nel poster di Creatives, ecco quando uscirà la serieUna serie italiana sul mondo del lavoro giovanile che vanta la presenza di interpreti di primo piano come Luca Ward e Barbara De Rossi. Leggi anche: Fedez e Giulia Honegger spunta l’anello di fidanzamento: gravidanza in vista GIORGIA VIENE CATTURATA DA VECNA E PORTATA NEL SOTTOSOPRA DI STRANGER THINGS PER 24 ORE! Altri aggiornamenti su Punti di vista Giulia Schiavo Discussioni sull' argomento Sergio Emidio Bini; Giuditta Branconi, la pittura come inganno; Gli Scarti di Giulia: Il lavoro è collettivo e la guida artistica un ruolo collegiale; Con un solo braccio alle tastiere, la genovese Doolia: Canto per sfidare lo sguardo altrui. Punti di vista: Giulia SchiavoL’attrice, che interpreta Erika nella prima serie di Creatives, racconta i suoi progetti e ci confida le sue passioni in materia di stile e bellezza. panorama.it Fino al 16 aprile i membri di Nintendo Switch Online possono usare i loro punti di platino per ottenere elementi per l'icona utente di Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel. Nuovi elementi saranno disponibili ogni settim - facebook.com facebook #SerieC, altri 5 punti di penalizzazione per il Siracusa #SkySport x.com