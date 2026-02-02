Resort nella riserva naturale di Punta Aderci Forum H2O diffida il Comune di Vasto

Questa mattina il Forum H2O ha inviato una diffida al Comune di Vasto. La richiesta riguarda la revoca in autotutela di una determina, in seguito alla decisione di aprire un resort nella riserva naturale di Punta Aderci. La questione sta creando tensione tra ambientalisti e amministrazione comunale.

Chiede l'annullamento in autotutela della determina con cui l'amministrazione ha escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica il piano attuativo "A Vasto il consumo di suolo è alle stelle, cementificato il 15% del territorio contro la media nazionale del 7%": le accuse di Forum H2O

