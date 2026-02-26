Foca monaca a Torre Inserraglio il Salento si riscopre casa per le specie protette

Da lecceprima.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mare del Salento è stata avvistata una foca monaca a Torre Inserraglio, attirando l’attenzione di chi si occupa di tutela della fauna marina. La presenza di questa specie, rara e protetta, conferma ancora una volta la ricchezza degli habitat naturali di questa zona. L’episodio si inserisce in un quadro di attenzione crescente verso le specie a rischio e la loro protezione.

NARDÒ – Il mare del Salento continua a stupire e a rivendicare il suo ruolo di santuario della biodiversità. Erano le 7,30 di martedì 24 febbraio quando alcuni pescatori, al largo di Torre Inserraglio, si sono trovati davanti a un incontro che fino a pochi decenni addietro sarebbe parso. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

