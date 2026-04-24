Punta il pugnale contro i passanti a Torino | gli agenti estraggono il taser poi lo disarmano

Un uomo di 31 anni armato di coltello ha minacciato i passanti in via Campiglia a Torino. La polizia, intervenuta in seguito a diverse segnalazioni, ha immediatamente raggiunto il luogo con una squadra volante dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Dopo aver estratto un taser, gli agenti sono riusciti a disarmarlo e a neutralizzare la minaccia senza conseguenze per le persone presenti.