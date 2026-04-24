Punta il pugnale contro i passanti a Torino | gli agenti estraggono il taser poi lo disarmano
Un uomo di 31 anni armato di coltello ha minacciato i passanti in via Campiglia a Torino. La polizia, intervenuta in seguito a diverse segnalazioni, ha immediatamente raggiunto il luogo con una squadra volante dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Dopo aver estratto un taser, gli agenti sono riusciti a disarmarlo e a neutralizzare la minaccia senza conseguenze per le persone presenti.
Armato di coltello, un uomo di 31 anni ha minacciato i passanti in via Campiglia a Torino. Qui, nei giorni scorsi, sono arrivati subito gli operatori della squadra volante dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, inviati dalla centrale operativa a seguito di numerose segnalazioni.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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