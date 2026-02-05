Unità speciale | lo fregio degli antaconisti contro gli agenti di Torino
Questa mattina a Torino alcuni agenti sono stati colpiti da un gruppo di antagonisti. La scena si è svolta davanti alla
La "Casa del Popolo" di Teramo, via social, posta una action figure di un poliziotto con uno "scaldacollo". Il personaggio ritratto nell'immagine, che è frutto dell'Ia, assomiglia molto a Lorenzo Virgulti, il poliziotto che salvato la vita ad Alessandro Calista, l'agente preso a martellate dai facinorosi del corteo di Askatasuna dello scorso 31 gennaio. "Dopo le teste di cuoio ecco a voi l'unità speciale scaldacollo", annota via social la "Casa del Popolo di Teramo", pubblicando l'immagine. Ferma, ma non unanime, la condanna di molti utenti, che nei commenti stigmatizzano l'iniziativa della sigla teramana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
