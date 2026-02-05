Unità speciale | lo fregio degli antaconisti contro gli agenti di Torino

Da ilgiornale.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Torino alcuni agenti sono stati colpiti da un gruppo di antagonisti. La scena si è svolta davanti alla

La "Casa del Popolo" di Teramo, via social, posta una action figure di un poliziotto con uno "scaldacollo". Il personaggio ritratto nell'immagine, che è frutto dell'Ia, assomiglia molto a Lorenzo Virgulti, il poliziotto che salvato la vita ad Alessandro Calista, l'agente preso a martellate dai facinorosi del corteo di Askatasuna dello scorso 31 gennaio. "Dopo le teste di cuoio ecco a voi l'unità speciale scaldacollo", annota via social la "Casa del Popolo di Teramo", pubblicando l'immagine. Ferma, ma non unanime, la condanna di molti utenti, che nei commenti stigmatizzano l'iniziativa della sigla teramana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

unit224 speciale lo fregio degli antaconisti contro gli agenti di torino

© Ilgiornale.it - "Unità speciale...": lo fregio degli antaconisti contro gli agenti di Torino

Approfondimenti su Torino Polizia

Torino, scontri al corteo contro lo sgombero di Askatasuna: 9 agenti feriti

Nella giornata di oggi, Torino è stata teatro di scontri durante un corteo contro lo sgombero di Askatasuna.

Minorenne pro Pal in comunità per gli scontri di Torino: responsabile di 30 lanci contro gli agenti

La polizia di Torino ha arrestato un minorenne considerato responsabile di aver lanciato circa 30 oggetti contro gli agenti durante gli scontri in città.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Torino Polizia

unità speciale lo fregioUnità speciale...: lo fregio degli antaconisti contro gli agenti di TorinoLa Casa del Popolo di Teramo pubblica sui social un’immagine generata dall’IA che raffigura un poliziotto con lo scaldacollo, simile all’agente che salvò un collega a Torino. Scoppia la polemica e arr ... ilgiornale.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.