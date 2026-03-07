Testate e calci contro gli agenti poi un calcinaccio usato come arma | caos all' interno del carcere Lorusso e Cutugno di Torino

Nel pomeriggio di giovedì un detenuto ha lanciato testate e calci contro gli agenti di polizia penitenziaria all'interno del carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Durante l’episodio, ha impiegato un calcinaccio come arma contro gli agenti, creando un momento di caos nella sezione. Il detenuto, in uno stato di confusione, ha cercato di uscire dalla propria cella senza successo.

I fatti risalgono al pomeriggio di giovedì, 5 marzo. Il protagonista dell'ennesimo episodio violento è stato un detenuto che, in preda a un momento di poca lucidità, ha cercato in tutti i modi di lasciare la sezione e uscire dalla propria cella. Un tentativo ostacolato dall'intervento degli agenti di polizia penitenziaria, vittime di aggressione da parte dell'uomo. Voleva uscire dalla cella, in una sezione del padiglione A, a tutti i costi. Questo il motivo che ha agitato un detenuto, un uomo di origine straniera, che di fronte al diniego degli agenti ha dato in escandescenza. In forte stato di agitazione l'uomo ha dapprima danneggiato i muri della camera, riuscendo a staccarne pezzi di calcinaccio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

