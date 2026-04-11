I problemi nel sistema sanitario di Rieti sono stati discussi ieri durante un incontro pubblico tenutosi nella sala conferenze dell’Hotel Serena. La discussione si è concentrata sulle criticità legate ai gettonisti e sui fondi pubblici che, secondo alcuni, sono stati dispersi. Nessuna decisione è stata presa durante l’evento, ma la questione rimane al centro dell’attenzione locale.

I disagi che colpiscono il sistema sanitario di Rieti sono stati al centro di un acceso confronto pubblico avvenuto ieri presso la sala conferenze dell’Hotel Serena. L’incontro, dal titolo La Salute è un Diritto!, ha la partecipazione di operatori del settore, rappresentanti dei sindacati e cittadini, tutti riuniti per denunciare le criticità che interessano la ASL locale. Durante la serata, Claudio Marotta, esponente della minoranza in Consiglio regionale, ha sottolineato l’importanza di affrontare con fermezza le problematiche sanitarie del territorio. Una delle azioni più concrete intraprese dall’opposizione riguarda un emendamento presentato la scorsa settimana in sede regionale: l’obiettivo è limitare drasticamente l’impiego dei cosiddetti gettonisti da parte dei direttori generali delle ASL.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità a Rieti: stop ai gettonisti e polemica sui fondi dispersi

Sanità in Basilicata: stop ai progetti PNRR, rischio fondi persiI consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello, hanno presentato un’interrogazione urgente alla Presidenza...

Sardegna, rivoluzione nei Pronto Soccorso: stop ai gettonisti, via a stabilizzazione e concorsi per personale medico.La Regione Sardegna ha dichiarato una svolta netta nella gestione dei Pronto soccorso, ponendo fine all’era dei cosiddetti “gettonisti” e avviando un...