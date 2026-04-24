Nella provincia di Foggia, diverse aziende provenienti dalla Germania e dalla Svizzera hanno avviato acquisti di terreni agricoli. Questi gruppi d'affari stanno ampliando le proprie proprietà nel territorio, coinvolgendo vari appezzamenti di terra. La località si trova al centro di un processo di acquisizioni che coinvolge attori stranieri, con operazioni che si sono protratte nel tempo. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e le autorità locali.

? Cosa sapere Gruppi d'affari tedeschi e svizzeri acquisiscono terreni agricoli nella provincia di Foggia.. I contratti d'opzione per impianti energetici trasformano la gestione fondiaria della Capitanata.. Nelle campagne della Capitanata, dove la crisi dei profitti agricoli spinge molti proprietari terrieri verso decisioni difficili, nuovi attori economici stanno trasformando il volto del territorio pugliese attraverso una gestione delle che ricorda le dinamiche di potere del passato. Mentre nel 1806 i francesi avevano posto fine al sistema feudale, oggi in Puglia si assiste a una nuova forma di controllo sulle terre. Gruppi d’affari provenienti dalla Germania e dalla Svizzera, ma anche realtà operanti in Lombardia o in Abruzzo, si muovono con fuoristrada tra le province per gestire progetti energetici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, l’ombra dei nuovi feudatari: il piano per le terre agricole

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