A Porta V, vicino alla Valle dei Templi, sono state aperte due nuove piazzole per i turisti e i visitatori della clinica Sant’Anna. Le aree sono state allestite per offrire più comfort e ombra, facilitando l’accoglienza in centro. L’assessore Sciarratta ha spiegato che il progetto punta a migliorare l’esperienza di chi passa da lì, con spazi più funzionali e meno affollati. Ora, chi visita il sito archeologico può fermarsi senza problemi e trovare un’area più confortevole per riposarsi o aspettare.

A Porta V, nell’area archeologica della Valle dei Templi, sono state inaugurate due nuove piazzole attrezzate per accogliere visitatori e utenti della clinica Sant’Anna. L’intervento, completato dal Parco archeologico della Valle dei Templi, risponde a una necessità di comfort e sicurezza in un’area finora priva di coperture e pavimentazione adeguata. Il direttore del Parco, Roberto Sciarratta, ha spiegato che fino a oggi, sia i turisti che le persone che si recavano alla struttura sanitaria erano costretti a rimanere esposti al sole, soprattutto durante le ore più calde del giorno. L’obiettivo del progetto era dunque non solo migliorare l’esperienza dei visitatori, ma anche garantire un accesso più dignitoso e protetto per chi utilizza regolarmente lo spazio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi spazi ricettivi in centro: a Porta V il piano di Sciarratta per accogliere turisti con comfort e ombra

Approfondimenti su Porta V

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Porta V

