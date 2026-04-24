Pugilato Raffaele Merola punta al Tricolore

Nel mondo del pugilato giovanile nazionale, un talento si sta facendo notare con decisione. Raffaele Merola sta emergendo come uno dei nomi più promettenti, rafforzando la sua posizione nelle classifiche e attirando l'attenzione degli addetti ai lavori. La sua attività si concentra sulla preparazione e sulle gare, nel tentativo di conquistare il titolo di campione italiano.

C’è un nome che sta scalando con forza e determinazione le gerarchie del pugilato giovanile nazionale: Raffaele Merola. Sarà lui, il giovane talento classe 2009, l’unico pugile a rappresentare la città di Messina ai prossimi Campionati Italiani, in programma dal 15 al 17 maggio 2026 nella cornice.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Torino, D’Aversa punta al record: futuro e sfida per il tricoloreIl tecnico del Torino, Roberto D’Aversa, ha delineato le prospettive per il futuro della squadra in un momento cruciale che vede l’obiettivo salvezza... Andrea Tomasini punta tutto sul tricolore, stagione al via con l’Artugna Race di marzoIl pordenonese correrà tutte e cinque le prove del Campionato Italiano Cross Country ed SSV A navigarlo Angelo Mirolo.