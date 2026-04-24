Pubblicato avviso Irfis per l' editoria da 3 milioni Schifani | Sostegno doveroso a un settore necessario
La Regione siciliana torna a sostenere il settore editoriale con la pubblicazione del nuovo avviso "Interventi in favore dell'Editoria – Nuova iniziativa 2026", gestito da Irfis FinSicilia. L'iniziativa prevede contributi a fondo perduto per 3 milioni di euro, destinati alle imprese e alle.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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