South working in Sicilia pubblicato l’avviso Irfis Schifani | Così riportiamo a casa i talenti

È stato pubblicato un avviso di Irfis per incentivare il lavoro da remoto in Sicilia, con l’obiettivo di attrarre professionisti e talenti. La misura mira a favorire il ritorno di persone che attualmente lavorano all’estero o in altre città, offrendo opportunità di svolgere le proprie attività in un ambiente diverso. Il progetto si inserisce in un contesto di iniziative volte a rilanciare il territorio attraverso il lavoro agile.

C’è chi lavora da un open space a Berlino, chi da un coworking a Londra e chi, almeno in teoria, potrebbe farlo guardando il mare di Sicilia. È questa l’immagine – a metà tra ambizione e riscatto geografico – che accompagna il nuovo passo della Regione: è stato pubblicato sul sito di Irfis.🔗 Leggi su Messinatoday.it

South working, Irfis pubblica l'avviso. Schifani: «Consentiamo ai giovani siciliani assunti all'estero di lavorare nell'Isola»È stato pubblicato sul sito dell’Irfis l’avviso per la concessione degli incentivi per il lavoro agile, il cosiddetto “South working” .

Sicilia: Ristori ciclone Harry estesi a Niscemi, ok di Schifani. Assistenza Irfis sul campo per le imprese danneggiate.Ciclone Harry: La Regione Siciliana estende i ristori alle imprese di Niscemi La Regione Siciliana ha ampliato l’accesso ai contributi per le imprese...

Temi più discussi: Economia, 239 milioni per imprese, famiglie e occupazione. Ecco i primi bandi; Sicilia, 200 milioni a sostegno di lavoro stabile e innovazione; Palermo, incentivi alle imprese: 239 milioni per assunzioni, south working, efficientamento; Regione Siciliana, 239 milioni per imprese, famiglie e occupazione.

Al via i contributi per il South working, pubblicato l’avviso Norma contro la fuga di cervelliEcco chi può presentare la domanda e quali sono le regole per ottenere il contributo erogabile in 5 rate per garantire al lavorare siciliano di operare da remoto rimanendo in Sicilia ... blogsicilia.it

South working, Irfis pubblica l'avviso. Schifani: «Consentiamo ai giovani siciliani assunti all'estero di lavorare nell'Isola»Le domande dovranno essere presentate a partire dalle 12 del prossimo 30 giugno sulla piattaforma informatica resa disponibile secondo le modalità indicate ... gazzettadelsud.it

SOUTHWORKING, AL VIA GLI INCENTIVI: LA REGIONE PUNTA SUL RITORNO DEI TALENTI IN SICILIA È stato pubblicato sul sito di Irfis-FinSicilia S.p.A. l’avviso per la concessione degli incentivi destinati al lavoro agile, il cosiddetto “Southworking”, una mis - facebook.com facebook