psichedelici la svolta di trump cambia la psichiatria americana ecco come secondo pani

Il presidente ha firmato un ordine esecutivo che mira a velocizzare l’accesso a trattamenti medici basati su sostanze psichedeliche. La decisione è stata annunciata con l’intento di favorire lo sviluppo di nuove terapie e ha suscitato discussioni tra i professionisti del settore. La misura rappresenta un cambiamento significativo nelle politiche statunitensi riguardo all’uso di queste sostanze a scopo terapeutico.

Washington. Il presidente Donald Trump firma un executive order che, nelle sue stesse parole, “accelererà drammaticamente l’accesso a nuovi trattamenti medici basati sulle droghe psichedeliche”. Non è un happening hippie. Non è nemmeno, nella sua struttura tecnica, una liberalizzazione. È qualcosa di più sottile e forse più duraturo: un segnale politico-regolatorio di portata storica, che ridisegna il perimetro di ciò che è scientifico, finanziabile e, almeno in prospettiva, approvabile in America. Joe Rogan era lì, nell’Oval Office. Il podcaster, da anni sostenitore convinto delle medicine psichedeliche, ha raccontato di aver scritto un messaggio a Trump sull’ibogaine, ricevendo in risposta: “Sounds great.🔗 Leggi su Formiche.net

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Donald Trump ha bisogno di un mentalista Ecco chi è!

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Trump apre alla ricerca su Lsd e altri psichedelici "per urgenti problemi di salute mentale". Un processo iniziato molti anni fa sta accelerando. Con delle novità. C’è un nuovo filone di ricerca sugli #psichedelici (tema che ho trattato molte volte in TV7, Codice e x.com