Provenzano a TPI | Ora è il momento di unirsi per battere la destra

L'onorevole ha partecipato il 17 e 18 aprile a Barcellona alla Global Progressive Mobilization, un evento che ha visto riunite le principali forze di sinistra a livello internazionale. In quell'occasione, ha pronunciato un intervento sottolineando la necessità di unire le forze per affrontare la destra politica. L'iniziativa ha coinvolto vari dirigenti del Partito Democratico e rappresentanti di altre organizzazioni progressiste.

Onorevole, il 17 e 18 aprile lei, insieme ad altri dirigenti del Pd, ha partecipato a Barcellona alla Global Progressive Mobilization, che ha riunito le principali forze della sinistra mondiale. Lavori in corso per una “internazionale di sinistra”? «In questi anni abbiamo vissuto un grande paradosso, che abbiamo immediatamente messo a fuoco con Elly Schlein, ed è l’aver lasciato l’internazionalismo ai nazionalisti. Lo sconvolgimento che la rielezione di Trump ha determinato sul piano globale non è un incidente della storia, ma è frutto di un’onda nera che è cresciuta e si è organizzata a livello internazionale. Un rete organizzata di think...🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Provenzano a TPI: “Ora è il momento di unirsi per battere la destra” Notizie correlate Trecate: i socialisti puntano su Sacco per battere la destraIl 6 marzo 2026 segna una svolta politica a Trecate con l'annuncio ufficiale del sostegno del movimento Risorgimento socialista al candidato Raffaele... Aida Touma-Suleiman: «Vogliamo eguaglianza: uniti per battere la destra israeliana»Hadash (sinistra), i nazionalisti Taal e Tajammo/Balad e l’islamista Raam presenteranno candidati comuni con l’obiettivo di non disperdere i voti,...