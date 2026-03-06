Trecate | i socialisti puntano su Sacco per battere la destra

A Trecate, il movimento Risorgimento socialista ha annunciato ufficialmente il sostegno a Raffaele Sacco in vista delle prossime elezioni del 6 marzo 2026. La decisione rappresenta un passo importante nella campagna elettorale locale, con i socialisti che puntano a rafforzare la propria presenza politica e a contrastare la destra. La scelta viene comunicata in un momento di fermento politico nella città.

Il 6 marzo 2026 segna una svolta politica a Trecate con l'annuncio ufficiale del sostegno del movimento Risorgimento socialista al candidato Raffaele Sacco. Questa alleanza nasce dalla volontà di Stefano Longo, già candidato nel 2021, che ha deciso di unire le forze contro la destra locale. La mossa mira a consolidare il fronte democratico e progressista per le imminenti elezioni comunali. L'impatto immediato riguarda la composizione delle liste elettorali: al momento non è stato ancora definito un simbolo condiviso all'interno della coalizione di Sacco. Longo stesso non risulta essere candidato in nessuna lista specifica, pur mantenendo un ruolo attivo nella campagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

