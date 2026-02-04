Aida Touma-Suleiman | Vogliamo eguaglianza | uniti per battere la destra israeliana

Aida Touma-Suleiman ha fatto sapere che i quattro principali partiti palestinesi in Israele stanno lavorando per ricostruire la Lista unita. L’obiettivo è presentarsi alle prossime elezioni sotto un unico simbolo, sperando di rafforzare la loro voce contro la crescente destra israeliana. La leader ha ribadito che l’unione è fondamentale per ottenere più diritti e contrastare le politiche che da tempo penalizzano la minoranza palestinese nel paese.

Hadash (sinistra), i nazionalisti Taal e TajammoBalad e l’islamista Raam presenteranno candidati comuni con l’obiettivo di non disperdere i voti, contribuire a battere la destra che fa capo a Netanyahu e portare alla Knesset un numero maggiore di parlamentari rispetto ai 10 attuali. I sondaggi sono favorevoli. Un progetto rivolto non solo agli elettori palestinesi, guarda anche agli israeliani ebrei che non si sentono rappresentati dalle tradizionali formazioni politiche sioniste. Ne abbiamo parlato con la deputata Aida Touma-Suleiman, una delle principali esponenti di Hadash. La prima Lista araba unita risale al 2015. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Aida Touma-Suleiman: «Vogliamo eguaglianza: uniti per battere la destra israeliana» Approfondimenti su Aida Touma Suleiman Schlein risponde a Meloni: «Uniti per battere la destra ossessionata dal potere. L’alternativa sta germogliando» In un contesto politico segnato da tensioni e divergenze, Elly Schlein risponde a Giorgia Meloni sottolineando l'importanza dell'unità per contrastare la destra, accusata di alimentare austerità e disuguaglianze. **Pd: Schlein 'chiama' sindaci dem, 'c'è bisogno di voi per battere la destra'** La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Aida Touma Suleiman Argomenti discussi: Aida Touma-Suleiman: Vogliamo eguaglianza: uniti per battere la destra israeliana. Aida dal 20 al 28 gennaio 2026 CAMPAGNA ABBONAMENTI in corso, Stagione d'Opere e Balletti 2026, Teatro Massimo Bellini Dal 15 gennaio ore 9.00 (botteghino e online) saranno in vendita i biglietti per il Concerto in Onore di S.Agata del 1 febbraio ore 2 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.