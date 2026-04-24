Un’ampia maggioranza di pazienti che necessitano di protesi si trova a dover affrontare difficoltà legate a lunghe attese, procedure burocratiche e costi aggiuntivi privati. Secondo recenti dati, l’84% delle persone coinvolte denuncia problemi nel ricevere le protesi attraverso il Sistema Sanitario Nazionale, evidenziando una situazione complessa tra tempi di consegna e spese extra.

? Cosa sapere L'84% dei pazienti con protesi affronta ostacoli burocratici e ritardi nel Servizio Sanitario Nazionale.. Il 63% degli utenti deve coprire privatamente i costi per l'accesso ai dispositivi medici.. Oltre l’84% dei pazienti che necessitano di ausili e protesi deve affrontare ostacoli burocratici e tempi d’attesa prolungati per accedere alle cure tramite il Servizio Sanitario Nazionale, con un impatto economico diretto che colpisce il 63% degli utenti. I dati emersi dalla ricerca condotta dal Centro studi di Confindustria Dispositivi Medici insieme ad AITO e altre realtà del settore delineano un quadro di profonda disfunzione strutturale, dove la necessità di supporto tecnologico si scontra con un sistema di erogazione inefficiente e costoso per le famiglie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Protesi e ausili: l’84% dei pazienti tra burocrazia e spese private

Notizie correlate

Protesi e ausili, perché ottenerli è ancora un percorso a ostacoli (e spesso a pagamento)C’è un paradosso che attraversa silenziosamente uno dei pilastri più delicati del sistema sanitario: mentre gli ausili e le protesi migliorano...

Crt: un punto informativo su protesi e ausili negli ambulatori di Terranuova e ArezzoArezzo, 3 febbraio 2026 – La CRT intende attivare un punto informativo su protesi, ortesi e ausili presso i suoi ambulatori di riabilitazione a...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Ausili e protesi. 8 pazienti su 10 incontrano ostacoli, il 63% paga di tasca propria. I dati di Confindustria Dm; Protesi e ausili, perché ottenerli è ancora un percorso a ostacoli (e spesso a pagamento); Carrozzine e deambulatori: 8 pazienti su 10 in difficoltà e il 63% paga di tasca propria; Sanita': 8 pazienti su 10 incontrano difficolta' su ausili e protesi.

Protesi e ausili, accesso difficile: tempi lunghi per 8 pazienti su 10 e costi a carico dei pazientiBurocrazia complessa, scarsa informazione e nomenclatore non aggiornato rallentano i percorsi di accesso agli ausili ... fortuneita.com

Protesi e ausili, perché ottenerli è ancora un percorso a ostacoli (e spesso a pagamento)Dalla burocrazia ai tempi di attesa, fino ai limiti del Nomenclatore: cosa emerge dalla doppia survey su assistenza protesica in Italia ... panorama.it

Protesi come opere d'arte: la storia di Tania Cancedda x.com

L’accesso agli ausili e alle protesi attraverso il SSN presenta criticità rilevanti: l’84,8% dei pazienti segnala difficoltà e il 63% sostiene costi di tasca propria. Tempi lunghi, burocrazia complessa e scarsa informazione rendono il percorso frammentato. È quanto - facebook.com facebook