Crt | un punto informativo su protesi e ausili negli ambulatori di Terranuova e Arezzo

La Croce Rossa di Arezzo annuncia l’apertura di un nuovo punto informativo dedicato a protesi, ortesi e ausili. L’obiettivo è aiutare le persone con esigenze specifiche a conoscere meglio i servizi disponibili presso gli ambulatori di Terranuova Bracciolini e Arezzo. La struttura sarà operativa a partire dai prossimi giorni, offrendo consulenze e supporto pratico a chi necessita di queste apparecchiature.

Arezzo, 3 febbraio 2026 – La CRT intende attivare un punto informativo su protesi, ortesi e ausili presso i suoi ambulatori di riabilitazione a Terranuova Bracciolini e Arezzo. Iniziativa destinata a favorire la conoscenza di questi strumenti e le loro applicazioni. Per questa ragione ha pubblicato un bando rivolto a soggetti iscritti nell'elenco della Regione Toscana dei fornitori di protesi, ortesi e ausili. Chi ha i requisiti ed è interessato, può presentare un progetto per l'attivazione di un punto di divulgazioneinformazione che potrà prevedere, previa condivisione con la Direzione sanitaria della Clinica, bacheche con esposizione di una selezione di protesi, ortesi e ausili riferibili alla tipologia di pazienti trattati dalla CRT; cartellonistica di settore e infine anche la presenza in sede con cadenza programmata per fornire informazioni agli operatori ed agli utenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

