Nel sistema sanitario, ottenere protesi e ausili rappresenta ancora un percorso complicato, spesso costoso e poco lineare. Nonostante siano strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita di molte persone, le procedure burocratiche e i costi associati rendono difficile l’accesso rapido e diretto a questi dispositivi. La situazione si ripete in diverse regioni e coinvolge varie figure professionali, evidenziando una realtà ancora lontana da un processo semplice e accessibile per tutti.

C’è un paradosso che attraversa silenziosamente uno dei pilastri più delicati del sistema sanitario: mentre gli ausili e le protesi migliorano concretamente la qualità della vita, il percorso per ottenerli continua a essere un ostacolo in sé. Non un dettaglio, ma un problema strutturale che coinvolge pazienti, caregiver e professionisti, e che oggi emerge con chiarezza da una doppia indagine condotta dal Centro studi di Confindustria Dispositivi Medici insieme ad AITO e altre realtà del settore. Un percorso a ostacoli per i pazienti. I numeri sono difficili da ignorare: oltre otto pazienti su dieci (84,8%) incontrano difficoltà nel percorso per ottenere ausili e protesi attraverso il Servizio sanitario nazionale, mentre il 63% è costretto a sostenere spese personali.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Protesi e ausili, perché ottenerli è ancora un percorso a ostacoli (e spesso a pagamento)

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