Protesi come opere d' arte | la storia di Tania Cancedda

Tania Cancedda, 40 anni, di Cagliari, ha trasformato una sua esperienza personale in un progetto artistico. La sua storia si concentra sull'uso della protesi come oggetto di espressione estetica, sottolineando l'importanza di apprezzarne l'aspetto visivo e il potenziale creativo. La sua visione si basa sulla percezione della protesi non solo come ausilio funzionale, ma anche come opera d'arte, dando spazio a una nuova interpretazione del loro ruolo.

"Bisogna poter apprezzare la bellezza e il potenziale che una protesi può offrire". È il motto di Tania Cancedda, 40enne di Cagliari che ha trasformato un momento drammatico della sua vita in un'opportunità creativa unica nel suo genere. Nel 2018, mentre tornava a casa, Tania è rimasta coinvolta.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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