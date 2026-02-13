Le torce olimpiche come opere d’arte: la mostra What We Carry al Museion di Bolzano Nelle sale luminose del Museion di Bolzano, quarantatré torce olimpiche raccontano quasi un secolo di storia. Sono state esposte per evidenziare come i simboli delle Olimpiadi siano diventati anche oggetti di design e arte, e non solo semplici strumenti per accendere il fuoco olimpico. La scelta di esporle in questa mostra deriva dall’intento di mostrare il lato più estetico e simbolico di questi oggetti, spesso dimenticati come semplici strumenti. Un dettaglio particolare è che alcune di queste torce sono state realizzate con materiali insol

Nelle sale luminose del Museion di Bolzano, quarantatré torce olimpiche raccontano quasi un secolo di storia. Non sono semplici oggetti, ma testimoni silenziosi di trionfi e sconfitte, di inclusione e discriminazione, di pace e tensioni politiche. La mostra “What We Carry”, aperta dal 13 novembre 2025 al 29 marzo 2026, trasforma questi simboli sportivi in opere d’arte contemporanea attraverso lo sguardo di Sonia Leimer e Christian Kosmas Mayer, due artisti che hanno saputo leggere nelle fiamme olimpiche qualcosa di più profondo dei semplici Giochi. L’esposizione si inserisce nell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, quel programma culturale che accompagna i Giochi Invernali con eventi dedicati all’arte e alla riflessione sui valori olimpici. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

