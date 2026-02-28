Svolta sanità | la Regione mette una pezza al contratto sull’indennità di Pronto Soccorso

La Regione ha deciso di intervenire sulla questione dell’indennità di Pronto Soccorso, rispondendo alle critiche sul testo del Contratto Nazionale della Sanità. Secondo quanto si apprende, il contratto, firmato da alcune sigle sindacali, sarebbe stato considerato inapplicabile e privo di validità, con una decisione di mettere una soluzione temporanea per affrontare la questione.

“Quanto definito dal Contratto Nazionale della Sanità in merito all’indennità di Pronto Soccorso, evidentemente firmato con estrema superficialità da alcune sigle sindacali, è inapplicabile ed è quindi carta straccia”. A sostenerlo Marco Bonaccini, Segretario Generale FP CGIL, e Paolo Palmarini. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Sanità, accordo fra Regione e sindacati sull'indennità di pronto soccorso: più risorse ai sanitariUn nuovo accordo fra Regione Umbria e sigle sindacali del comparto sanità (Cisl fp, Fials, Nursind, Nursing up) a sostegno dei sanitari impiegati in... Sanità Umbria, accordo fra Regione e sindacati sull'indennità di pronto soccorso: più risorse ai sanitariUn nuovo accordo fra Regione Umbria e sigle sindacali del comparto sanità (Cisl fp, Fials, Nursind, Nursing up) a sostegno dei sanitari impiegati in... Una raccolta di contenuti su Pronto Soccorso. Temi più discussi: Sanità lucana, la svolta è sul territorio: medici di famiglia e infermieri sentinella al centro della riforma; Sanità, arriva la svolta: progetto da 52 milioni per l’ospedale del futuro a Voghera; Accordo sull’indennità di Ps. Più risorse e nuovi criteri per il personale del comparto del sistema sanitario regionale; Collegato alla Stabilità 2026, al via il confronto in IV Commissione. Svolta sanità: la Regione mette una pezza al contratto sull’indennità di Pronto SoccorsoA sostenerlo Marco Bonaccini, Segretario Generale FP CGIL, e Paolo Palmarini, Segretario Generale UIL FPL ... parmatoday.it La sanità al centro del dibattito politico regionaleLe opposizioni criticano il piano sanitario, parlando di avviso di sfratto per i molisani. Ma si parla anche di riparto del fondo sanitario ... rainews.it Presa a calci nel parcheggio dell’ospedale da un irregolare che tenta di rapinarle la borsa e poi aggredisce una guardia giurata al Pronto Soccorso. Arrestato dalla Polizia di #como 21enne della Guinea - facebook.com facebook Il caso del medico gettonista che lavorava al pronto soccorso dopo una condanna per 7 omicidi x.com