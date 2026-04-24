Pronto soccorso Livorno ecco i facilitatori relazionali per migliorare accoglienza e dialogo

Da alcune settimane, il pronto soccorso di Livorno ha avviato un nuovo servizio: i facilitatori relazionali. Questa figura è stata inserita nel quadro del progetto regionale per migliorare l’accoglienza e la comunicazione con i pazienti nelle aree di emergenza e urgenza. L’obiettivo è facilitare i rapporti tra il personale sanitario e gli utenti, contribuendo a rendere più efficiente la gestione delle situazioni di emergenza.

È attivo da alcune settimane al pronto soccorso di Livorno il servizio dei facilitatori relazionali, una nuova figura introdotta nell’ambito del progetto regionale per migliorare l’accoglienza e la gestione delle relazioni con l’utenza nelle aree di emergenza-urgenza. Si tratta, nello specifico.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Facilitatori relazionali nei Pronto Soccorso: ora la comunicazione tra medici e pazienti è più semplice, ecco perchéFirenze, 30 marzo 2026 – Sono entrati in servizio la scorsa settimana nei Pronto Soccorso degli ospedali dell’Asl Toscana centro i facilitatori... Pronto soccorso, facilitatori in campo: "Gestiamo la rabbia con il dialogo"Virginia Luisi è una facilitatrice di pronto soccorso in servizio all’ospedale di Santa Maria Nuova, un pronto soccorso di frontiera. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pronto soccorso Liguria: ecco il piano per abbattere le attese sotto le 8 ore; Pronto soccorso Livorno, lettera di un paziente al personale: Grazie a voi ho riabbracciato mia moglie e mia suocera; Piazza Garibaldi, ecco il progetto: Pensato e realizzato per il quartiere; Disagio giovanile in forte aumento: ecco la proposta di legge dello psicologo territoriale. Livorno, anziano colto da malore: salvato da un carabiniereL'anziano stava portando a spasso il cane. Decisivo l'intervento del militare che ha prestato immediato soccorso. gonews.it Livorno, paura in pronto soccorso: ruba la pistola a una guardia giurata e preme il grilletto ma l’arma era scaricaPaura nella notte al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno. Durante una lite tra due persone in attesa al triage, uno dei due si è impossessato della pistola di una guardia giurata. Ha poi puntato ... blitzquotidiano.it Fp Cgil: «Ambulanze senza telecomandi al pronto soccorso di #Francavilla, pazienti gravi a rischio e situazione da risolvere quanto prima» - facebook.com facebook