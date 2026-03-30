La scorsa settimana sono stati attivati nei Pronto Soccorso di alcuni ospedali dell’Asl Toscana Centro dei facilitatori relazionali, professionisti non sanitari incaricati di migliorare la comunicazione con pazienti e familiari. Il loro ruolo consiste nel facilitare il dialogo, rendendo più comprensibili le informazioni e prevenendo eventuali conflitti tra operatori sanitari e utenti. Questa novità riguarda specificamente i reparti di emergenza.

Firenze, 30 marzo 2026 – Sono entrati in servizio la scorsa settimana nei Pronto Soccorso degli ospedali dell’ Asl Toscana centro i facilitatori relazionali, professionisti non sanitari incaricati di favorire una comunicazione comprensibile e non conflittuale con pazienti e familiari. L’iniziativa rientra nella sperimentazione del progetto regionale, che coinvolge anche altre aziende sanitarie e ospedaliere della Toscana. Per quanto riguarda l’Asl Toscana centro, i facilitatori sono presenti negli ospedali Santo Stefano di Prato, San Jacopo di Pistoia, San Giuseppe di Empoli e, a Firenze, Santa Maria Annunziata, San Giovanni di Dio e Santa Maria Nuova. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Facilitatori relazionali nei Pronto Soccorso: ora la comunicazione tra medici e pazienti è più semplice, ecco perché

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