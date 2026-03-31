In un ospedale di Santa Maria Nuova, una facilitatrice di pronto soccorso svolge il suo ruolo intervenendo nella gestione delle situazioni di tensione. La sua presenza mira a facilitare il dialogo tra i pazienti e il personale sanitario, contribuendo a ridurre i conflitti e a mantenere un ambiente più tranquillo. La funzione si concentra sull’ascolto e sulla mediazione in momenti di pressione.

Virginia Luisi è una facilitatrice di pronto soccorso in servizio all’ospedale di Santa Maria Nuova, un pronto soccorso di frontiera. Di notte la tensione sale. E di notte i facilitatori qui non ci sono. Chi è Virginia? Cosa faceva prima di questo incarico? "Ho fatto molti lavori, tutti all’interno del contesto sociale, occupandomi di relazioni e gestione del conflitto in comunità e scuole". Perché ha fatto domanda: vocazione o opportunità? "Per entrambe le cose". E’ psicologa. Il bando cercava anche laureati in comunicazione, scienze sociali, mediazione linguistica. Vi sentite un gruppo omogeneo o una categoria ibrida nata per decreto? "Ci sentiamo un gruppo omogeneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pronto soccorso, facilitatori in campo: "Gestiamo la rabbia con il dialogo"

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