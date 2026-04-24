Sabato alle 16:00 si disputerà la partita tra Wolverhampton e Tottenham, valida per la trentaquattresima giornata di Premier League. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e coinvolge due squadre che cercano punti fondamentali in campionato. Sono disponibili statistiche, probabili formazioni e pronostici relativi a questa sfida. La partita rappresenta un'occasione per il Wolverhampton di tornare alla vittoria dopo quattro mesi.

Wolverhampton-Tottenham è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Quello che sta accadendo al Tottenham in questa disastrosa e terrificante seconda parte di stagione ha davvero del paradossale. Gli Spurs, in barba ad ogni pronostico, a cinque giornate dal termine sono in zona retrocessione, a -2 dalla salvezza: un’eventuale discesa in Championship sarebbe clamorosa, considerando che i londinesi avrebbero dovuto lottare per obiettivi completamente diversi. La realtà, però, è questa. E Roberto De Zerbi, terzo allenatore transitato quest’anno sulla panchina del club capitolino, ora è chiamato all’impresa, tentando di traghettare il Tottenham fuori dalla acque burrascose della zona rossa.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Wolverhampton-Tottenham: si ritorna a esultare dopo quattro mesi

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Dopo 8 stagioni i Wolves retrocedono in #Championship. Sabato c’è il Tottenham: prossimo nel baratro #footballstats #premierleague #soccerstats #footballanalytics x.com