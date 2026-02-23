KDB ritorna a Napoli confronto con Antonio Conte dopo l’infortunio di quattro mesi fa

Kevin De Bruyne è tornato a Napoli dopo quattro mesi di infortunio, causato da una lesione grave al ginocchio. Il centrocampista belga ha scelto la città partenopea per continuare la riabilitazione e incontrare Antonio Conte, che lo ha già allenato in passato. La sua presenza in città ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media, pronti a seguire da vicino il suo recupero. La sua visita si può considerare un passo importante per il suo ritorno in campo.

Nel pomeriggio di domenica 22 febbraio si è registrato un ritorno importante a Napoli: Kevin De Bruyne è tornato in città per proseguire la fase finale del suo recupero dopo il grave infortunio che lo tiene fermo ormai da quattro mesi. Il centrocampista belga continuerà la preparazione direttamente a Napoli, lavorando quotidianamente sotto l’attenta supervisione dello staff medico del club azzurro e seguendo un programma personalizzato. Il rientro di De Bruyne rappresenta un segnale positivo, ma non deve trarre in inganno i tifosi. Il calciatore ha già avuto modo di confrontarsi con Antonio Conte, che ha ribadito una linea di assoluta prudenza. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Chivu spiazza tutti alla vigilia di Inter-Napoli: “Non esiste il confronto con Antonio Conte”Alla vigilia della sfida tra Inter e Napoli, Cristian Chivu ha dichiarato di rispettare il lavoro di Antonio Conte, ma ha sottolineato che tra gli allenatori non è possibile fare confronti diretti.

Infortunio Zambo Anguissa, dopo la partita con la Juventus l’incredulità di Antonio ConteDopo la partita contro la Juventus, l’infortunio di Zambo Anguissa ha suscitato preoccupazione tra tifosi e staff del Napoli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Il Napoli è pronto a riabbracciare De Bruyne: c’è la data del ritorno; Napoli, riecco De Bruyne a Castel Volturno: la tabella di marcia per il ritorno in campo; Quando torna De Bruyne dall'infortunio? La nuova data e le ultime sulle sue condizioni; Si rivede De Bruyne! Il belga sta per tornare in Italia: i tempi di recupero – CdS.

Il giornalista tifoso dell'Inter attacca Antonio Conte dopo lo sfogo di Giovanni Manna sui torti arbitrali di Atalanta-Napoli - facebook.com facebook

Antonio Conte non parla ai media dopo la sconfitta di Bergamo. Nel post-partita è il ds Giovanni Manna a protestare contro le decisioni arbitrali, in particolare contro il gol annullato a Gutiérrez per un fallo di Højlund su Hien 1/4 x.com