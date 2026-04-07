Ritorna quattro mesi dopo e si infortuna… nel riscaldamento

Dopo aver ripreso l’attività sportiva dopo quattro mesi, un atleta si è infortunato durante il riscaldamento. La notizia ha suscitato numerose discussioni tra appassionati e addetti ai lavori, senza che siano stati forniti dettagli sulla natura dell’incidente o sulle circostanze che lo hanno provocato. La situazione ha attirato l’attenzione generale, alimentando commenti e supposizioni sulla gestione e sulla preparazione fisica dell’atleta.

2026-04-07 16:46:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Il serbo Dusan Vlahovic, lA avanti Juve LUI ferito Lui soleo del gamba sinistra durante il riscaldamento della partita contro Genova Dopo torna indietro ai campi da gioco il giorno precedente dopo quasi quattro mesi di pausa. “Nel riscaldamento della ripresa della partita contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro. “Gli esami medici hanno rivelato una lesione di basso grado al soleo.” ha riferito il Juve in una dichiarazione. Gol di Vlahovic (1-1) in Juventus-Sporting de Portugal 1-1 Il serbo, quindi, Resterà fuori per almeno altre due settimane in una stagione in cui accumula sei punti e pochissimo risalto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Ritorna quattro mesi dopo e si infortuna… nel riscaldamento KDB ritorna a Napoli, confronto con Antonio Conte dopo l’infortunio di quattro mesi faNel pomeriggio di domenica 22 febbraio si è registrato un ritorno importante a Napoli: Kevin De Bruyne è tornato in città per proseguire la fase... Leggi anche: La Cremonese ritorna alla vittoria dopo oltre tre mesi: affondato il Parma 2-0 Betrayed on my birthday I divorced my cheating husband and ruined him. Now he begs in the rain! Temi più discussi: Monaco, Paul Pogba torna tra i convocati dopo 4 mesi di stop; Crisi energetica, Anief lancia allarme: Dal 1° maggio possibile didattica a distanza per ultimo mese di scuola con lavoratori pubblici collocati in smart working; Montevergine, torna la luce: messa da Mamma Schiavona; Monaco-Marsiglia, la decisione di Pocognoli su Pogba. Ritorna a Somma Vesuviana dopo sei mesi di restauro la Statua della Madonna di CastelloRitorna a Somma Vesuviana dopo circa sei mesi di lavori di restauro, la Statua della Madonna di Castello. Dopo attente indagini diagnoste e la guida della dottoressa Solpietro dell’Ufficio Beni Cultur ... laprovinciaonline.info Luca D’Angelo torna alla guida dello Spezia dopo 139 giorniQuattro mesi e diciannove giorni dopo si consuma il ritorno del tecnico di Pescara, che ora avrà a disposizione sei partite per salvare lo Spezia ... msn.com Ritorna Gusto Rosanero per seguire domenica 5 aprile alle ore 19:30 Palermo -Avellino.Aggiornamenti a cura di Roberto Pedivellano. Collegamenti con Termini Imerese per un'iniziativa sui libri. Da Sciacca quattro giovani, percorrono una strada...gastronomi - facebook.com facebook . @seriecofficial | Il Grosseto ritorna in Lega Pro dopo quattro anni: decisivo il pareggio contro il Siena e la vittoria del Prato x.com