Il Venezia travolge anche il Bari la serie A è più vicina

Il Venezia ha ottenuto una vittoria schiacciante contro il Bari, consolidando la sua posizione in testa alla classifica. La squadra ha dominato durante tutta la partita, mantenendo il vantaggio e allontanandosi dagli inseguitori. Con questa vittoria, il Venezia si avvicina sempre di più alla promozione in serie A, mentre il Bari resta lontano dalla zona promozione. La stagione continua con molte partite ancora da disputare.

Il Venezia domina anche a Bari e continua la sua corsa in solitaria verso la serie A dalla cima della classifica. Una doppietta di Haps, terzino in straordinario momento di forma, e un gol del solito Adorante stendono i pugliesi, e fanno dimenticare in fretta lo sfortunato pareggio contro.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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