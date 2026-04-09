Pronostico Elche-Valencia | un punto dal profumo salvezza

Sabato si gioca la partita tra Elche e Valencia, valida per la trentunesima giornata della Liga. Il Valencia, dopo la sconfitta casalinga contro il Celta Vigo, cerca punti importanti per mantenere la categoria. L'Elche, invece, affronta l'incontro con l'obiettivo di ottenere un risultato utile. La sfida si svolge in un momento delicato per entrambe le squadre, con la salvezza ancora da conquistare.

Elche-Valencia è una gara della trentunesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico La sconfitta interna contro il Celta Vigo della scorsa settimana ha interrotto il cammino del Valencia verso la salvezza. Ma in trasferta, la squadra ospite, ha vinto l’ultima partita sul difficile campo del Siviglia. E ci sono buone possibilità che contro l’Elche, impelagato invece nella lotta per non retrocedere, possa arrivare un punto che avvicinerebbe la squadra valenciana verso una permanenza. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La vittoria contro il Maiorca prima della sosta è stata solamente un passaggio per i padroni di casa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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