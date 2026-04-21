Parma match point salvezza | ecco quando può diventare aritmetica

Il Parma si trova a un punto decisivo nella corsa alla salvezza, con la possibilità di conquistare matematicamente la permanenza in campionato nelle prossime gare. La squadra sta affrontando le ultime partite della stagione, con l’obiettivo di raggiungere quella che potrebbe essere una vittoria definitiva. La partita più prossima potrebbe essere quella che permette ai biancazzurri di ottenere il risultato necessario per blindare la salvezza.

La salvezza è lì, a un passo, e il Parma può trasformare il finale di stagione in una festa davanti al proprio pubblico. La 34esima giornata offre infatti una combinazione di risultati che potrebbe rendere aritmetica la permanenza in Serie A già nel weekend.Il primo snodo arriva venerdì sera.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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